مورينيو: استفيد من البقاء في المنزل بالتعلم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، عن الحياة بدون صخب كرة القدم في الملاعب، وكيف يعيش في لندن خلال أزمة فيروس كورونا حالياً، وقال: "أشاهد الآن كرة قدم أكثر من أي وقت مضى في المنزل، وأحلل وأتعلم الكثير عن الفرق والمدربين الآخرين، وأنا أفتقد الكرة وعالمنا بالتأكيد، لكن يجب أن نتحلى بالصبر والحذر، وهذه معركة تهمنا جميعاً، ويتعين على الجميع لعب دورهم".

وقال لصحيفة "ماركا"، عن كيفية أداء مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية: "إذا لعبنا مباريات الدوري التسع المتبقية لكل فريق، فسيكون ذلك جيداً، رغم عدم وجود مشجعين في الملاعب، وأنا لا أؤمن بمقولة خلف الأبواب المغلقة أبداً، لأنه ستكون هناك كاميرات تليفزيونية، والملايين يشاهدون المباريات، وبالتالي لن يكون اللعب أبداً في ملعب فارغ".

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