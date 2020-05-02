إصابات جديدة بكورونا في نادي كولن تصعب عودة الدوري الألماني

المصدر: أ ف ب

تعرضت آمال استئناف الدوري الالماني لكرة القدم، المعلق منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لصفعة كبيرة بعد اعلان نادي كولن الجمعة اصابة ثلاثة من أفراده.

أشار كولن انه سيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوماً، مشيراً في بيان على موقعه الرسمي "خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات "كوفيد-19". جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص ايجابية، وجميعهم دون عوارض" رافضا الكشف عن اسمائهم.

تابع "بعد تقييم الحالات من قبل الهيئات الصحية المسؤولة، سيدخل الاشخاص الثلاثة المصابون بعزل صحي لمدة 14 يوما في منزلهم".

وبرغم ذلك، أعلن النادي انه سيواصل تمارينه تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الخميس أن أنديتها باشرت بإجراء فحوصات فيروس "كوفيد-19" للاعبيها، ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم في مايو.

ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملا أساسيا ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

لكن لا شك في أن الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص "كوفيد-19" كل بضعة أيام.



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