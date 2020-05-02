ميسي يستعيد ذكرى هدفه الأول مع برشلونة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي على حسابه في انستغرام فيديو عن أول هدف سجله مع فريقه برشلونة في موسم 2004-2005 عندما دخل بديلا للمهاجم الكامروني صامويل ايتو ضد فريق الباسيتي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، معلقا:" كيف يمر الوقت بسرعة..15 سنة!"

وسجل ميسي الهدف بعد تمريرة من زميله رونالدينيو سددها بطريقة ساقطة فوق حارس المرمى، الطريف أن ميسي كان سجل هدفاً قبل ذلك بالطريقة نفسها لكن الحكم ألغاه كونه كان مسبوقا بتسلل.

وبفضل هذا الهدف أصبح ميسي أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً في الدوري الإسباني، وهو بعمر 17 سنة و 10 أشهر و 7 أيام، واستمر يحمل هذا اللقب حتى عام 2007 عندما حطم بويان كركيتش هذا الرقم القياسي. وقال ميسي عن مدربه السابق ريكارد: "لن أنسى أبدا حقيقة أنه وراء بدء مسيرتي، وأنه وضع ثقته بي حين كنت في السابعة أو السادسة عشرة فقط"

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