نيمار يُبدي سعادته بلقب الدوري الفرنسي

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن سعادته بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه مع الفريق باللقب في الموسمين الماضيين قبل إعلان الفريق فائزا باللقب في الموسم الحالي دون استكمال الموسم بسبب أزمة وباء «كورونا». وخاض نيمار 15 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الحالي أحرز 13 هدفاً وصنع ستة أهداف لزملائه، وبعد توقف المسابقة هذا الموسم، سافر نيمار إلى البرازيل للإقامة في منزله بولاية ريو دي جانيرو.

وطبقاً لتقرير نشره موقع «أول» البرازيلي على الإنترنت، يواصل نيمار تدريباته اليومية ونشر العديد من الصور عن وحدات تدريبية مختلفة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

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