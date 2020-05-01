سيسكا موسكو يخسر صفقة رعاية بـ4 ملايين دولار

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خسر نادي سيسكا موسكو صفقة الرعاية مع شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" لأن العقد الذي تبلغ قيمته 4 ملايين دولار سنوياً، لن يتم تجديده للموسم المقبل..

وقال رئيس سيسكا أندري فاتوتين في تصريحات صحافية : نظرا لوضع النقل الجوي في العالم ، أصبح من المستحيل الآن مواصلة صفقة الرعاية مع شركة ايروفلوت المستمرة منذ 2014.

وأضاف: في ظل ضغط الروزنامة ولعب مباراتين أو ثلاث مباريات في الأسبوع كان دعم أكبر شركة طيران مهما وضروريا بالنسبة لنا.

وذكر فاتوتين أن الرحلة المستأجرة لمسابقات اليوروليغ ليست ترفا بل ضرورة وأنه يأمل أن تعود الأمور كما كانت في السابق.

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