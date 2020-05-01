بارما يرفض العودة للتدريبات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن رفض نادي بارما العودة للتدريبات بالرغم من حصوله على الإذن بالتدريب بداية من يوم الاثنين المقبل، وربط بارما عودته إلى التدريب بضرورة تحديد نظام صحي تسير عليه جميع الأندية خلال الفترة المقبلة لتجنب التعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

ويبحث بارما عن الخطة التي من المقرر أن يتم اعتمادها عن طريق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وأندية الدرجة الأولى في إيطاليا من أجل استئناف النشاط مرة أخرى.

وكانت أندية بارما وسبال و وساسولو وبولونيا حصلت على إذن العودة للتدريبات من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بداية من الاثنين المقبل.

وتم تعليق الدوري الايطالي في الثامن من شهر مارس الماضي بعد قرار الحكومة الإيطالية بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

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