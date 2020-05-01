600 ألف إسترليني اسبوعياً تحول دون انتقال غاريث بيل إلى أمريكا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف الويلزي غاريث بيل (30 سنة)، لاعب ريال مدريد، إنه سيفكر في الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولم يكن بيل، لاعباً عادياً تحت قيادة المدرب الفرنسي للريال، زين الدين زيدان، وفشلت صفقة انتقاله العام الماضي إلى جيانغسو سونينغ الصيني، وربما يكون أجره البالغ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أكبر عقبة تمنع انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وقال بيل لموقع "ذي هات تريك": "سأكون بالتأكيد مهتما بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، والذي نما كثيراً على مر السنين الماضية، وعندما نلتقي الكرة الأمريكية في فترة ما قبل الموسم، تكون المواجهات صعبة، والأندية والمنشآت تتحسن كثيراً، وأعتقد أنه الدوري الأمريكي في ازدياد وتصاعد، وأعتقد أن الكثير من اللاعبين يريدون القدوم إلى أمريكا الآن للاحتراف".

وقبل التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، في نوفمبر 2019، اعترف بيل بأنه أكثر حماساً للعب مع بلاده عن ريال مدريد، ونما الخلاف مع ناديه في وقت لاحق بعد فوز ويلز على المجر لحجز مكانها في يورو 2020،

وشوهد بيل وهو يحتفل بالتأهل مع لافتة مأخوذة من الجماهير، وحملت نقداً من الريال، وقال بيل: "كان نوعا من المزاح، وقليلاً من المرح، وكنا جميعاً نحتفل كفريق كمنتخب دولة".

وشارك بيل في جميع مباريات دور المجموعات في ويلز عام 2016، ضد سلوفاكيا وإنجلترا وروسيا، وفي بطولة أوروبا العام المقبل، يقول بيل، أن ويلز تهدف إلى تقديم أداء أفضل مما قدمت في يورو 2016، ولكن سيكون عليه الانتظار لمدة عام إضافي للتصديق على ما يقول بعد تأجيل يورو 2020 إلى 2021، بسبب فيروس كورونا.

وقال بيل: "نتطلع إلى الأفضل، وأعتقد أن العام الإضافي سيساعد، إذ لدينا فريق شاب، ومدير فني متميز هو ريان جيجز، وعندما دخلنا في يورو 2016، نظر الجميع إلينا واعتقدوا أننا بلد صغير، لكننا كنا نؤمن دائماً بأنفسنا، ولدينا خطة لعبة، وكانت لدينا أكبر روح قتالية لأي فريق أعرفه على الإطلاق، ولم نكن محظوظين بالوصول إلى المباراة النهائية، ولكننا أثبتنا أن الجميع على خطأ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز