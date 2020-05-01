الدنمارك تأمل في استئناف الدوري في 29 الحالي

المصدر: أ ف ب

أملت رابطة كرة القدم في الدنمارك، الجمعة، في استئناف موسم دوري "سوبرليغا" في 29 مايو، وفق شروط واجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس كورونا المستجد.

وقال كلاوس تومسن رئيس الرابطة (ديفيجون فورينيغن) التي تضم أندية الدرجات المتقدمة في الدنمارك فى بيان له "لقد قلنا دائما انه في غاية الأهمية انهاء الموسم الحالي، ولكن فقط اذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية لا تضع النظام الصحي على المحك".

وسوف ترافق عودة المنافسات اجراءات صحية، لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية، علما أنه من المقرر اقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأضاف تومسن "كل المشاركين (لاعبون ومدربون، وكل افراد اجهزة الفرق)، سيخضعون لاختبار كوفيد-19 قبل انطلاق المرحلة الأولى وبشكل مستمر خلال بقية الموسم".

ويحتل فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري "سوبرليغا" المكون من 14 فريقا برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه كوبنهاغن.

ودعا ميدتيلاند مشجعيه لمشاهدة المباريات من داخل سياراتهم من خلال شاشة عملاقة وضعها في مرآب الملعب.

ولا يزال هناك مرحلتين على نهاية الدوري العادي، قبل الدخول في غمار الدور الحاسم الذي ينفصل بين ستة فرق تتنافس على اللقب، وثمانية اخرى تتفادى الهبوط للدرجة الأولى.



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