10 ملاعب و40 ألف اختبار كورونا لإكمال مباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اتفقت أندية الدوري الممتاز الإنجليزي خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم الجمعة، على أن الأماكن المحايدة ستكون السبيل الوحيد، واستخدام ما يصل إلى 10 ملاعب فقط لإكمال الموسم الجاري.

وتم الاستقرار على أن الدوري يحتاج أيضاً إلى ما يصل إلى 40000 اختبار للاعبين والموظفين، إذا تمت متابعة خطط إنهاء الموسم خلف الأبواب المغلقة، وجددت الأندية التزامها باستئناف الموسم، عندما يكون ذلك آمناً ومناسباً للقيام بذلك.

وعقد المؤتمر عن بعد، وباستضافة من وزير الثقافة أوليفر دودن، وبمشاركة خبراء طبيين من العديد من المنظمات الرياضية والحكومة والصحة العامة في إنجلترا، حول تكثيف التخطيط للعودة الرياضية في نهاية المطاف، وبحضور ممثلون عن كرة القدم واتحاد الرجبي والكريكيت والسباق وهيئة التمويل.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت)، إلى أن الرياضة وافقت على أن العودة إلى المنافسة، ستكون عملية طويلة ومفصلة، وأن المناقشات في مؤتمر اليوم، تركزت إلى حد كبير على استئناف التدريب، كما ناقش ممثلو الفورمولا 1، آفاق سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

وأصدر الحضور في المؤتمر، بياناً جاء فيه: "لم يتخذ أي قرار في الاجتماع، ولكن تم تبادل وجهات النظر بين الأندية حول المعلومات المقدمة بخصوص مشروع إعادة التشغيل، وتم الاتفاق على أن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ونقابة مديري الدوري واللاعبين والمديرين، هم مفتاح هذه العملية وسيستشارون بشكل أكبر، كما أكدت الأندية التزامها بإنهاء موسم 2019-2020، والحفاظ على نزاهة المنافسة ورحبت بدعم الحكومة".

وكان قد تم إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، لكن جميع الأندية ما زالت ملتزمة بلعب 92 مباراة متبقية لهذا الموسم، ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، مع إمكانية إتاحة بث بعض المباريات تلفزيونياً بالمجان.

وتتضمن مقترحات العودة، إجراء اختبار للاعبين للكشف عن الفيروس مرتين في الأسبوع، وفحص للأعراض يومياً، على أن تكون الاختبارات من قبل وزارة الصحة، مع تحسين أماكن التدريب، وتوفير الابتعاد الاجتماعي، ومستويات النظافة العالية.

كما يجب على اللاعبين الوصول إلى ملاعب التدريب في مجموعة واحدة وارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، وعلى اللاعبين عدم الاستحمام أو تناول الطعام في المبنى، وإذا كانت الأندية تريد توفير الطعام للاعبين، فيجب تسليمها كوجبات سريعة لسيارات اللاعبين، يسمح بالعلاج الطبي الأساسي فقط، مع وجود جميع الموظفين الطبيين في معدات الوقاية الشخصية الكاملة.

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