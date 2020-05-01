سيتين: العلاقة بين برشلونة وميسي تتجاوز المال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أن العلاقة بين فريقه والنجم الأرجنتيني ميسي تتجاوز المال، وأن اللاعب باقٍ.

وأشار إلى أن فريقه مهتم دائماً باللاعبين الرائعين، وأحدهما الأرجنتيني لوتارو، لاعب إنتر ميلان، وأن لعبه إلى جانب ميسي سيكون إضافة مهمة لوسط برشلونة.

وأوضح أن اللاعبين الجيدين دائماً ما يجذبون اهتمام برشلونة، كما أن اللاعب بجوار ميسي يمثل في حد ذاته حافزاً مهماً أمام أفضل لاعبي العالم.

وقال سيتين، في مقابلة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، عن رأيه في اللاعب فابيان رويز: "كنت مع اللاعب مدة عام في ريال بيتيس، وتلك الفترة كافية لإظهار أنه لاعب كرة قدم رائع، وبمستوى استثنائي، ولديه إمكانيات وسرعة هائلة".

وتحدَّث سيتيان عن مستقبل ميسي، قائلاً: "لن يرحل، ميسي وبرشلونة متحدان دائماً، لقد كان ليو في برشلونة مدة عشرين عاماً، والعلاقة بينهما رائعة، وتتجاوز المال والمصالح".

وتوقع مدرب برشلونة أن يحدث الكثير من التغيير على فكر وميزانيات الأندية عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا الحالية.

وقال: "أنا على يقين بأن الغالبية العظمى من الشركات والأندية ستضطر إلى تعديل ميزانياتها، ولن تكون المبالغ المالية الكبيرة التي تم دفعها للاعبين أخيراً معقولة، وربما على الأقل على المدى القصير، ولن يتكرر أن يدفع نادي 222 مليون دولار، مثلما فعل باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار من برشلونة عام 2017".

وعن إمكانية العودة إلى المباريات في إسبانيا، قال سيتين: "هناك رغبة من الجميع بالبدء مرة أخرى، ونحن نستعد، والوضع ليس سهلاً، لأنه يجب أن تظل الصحة هي الأولوية، ثم هناك الاقتصاد الذي تضرر كثيراً بسبب هذه الأزمة".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، ستبدأ المرحلة الأولى للتدريبات التي ستكون فردية بالكامل، مع التفكير في لقاء العودة للدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي، وأمامي الفرصة الكاملة للتفكير في تلك المباراة".

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