أغويرو: خائفون من استئناف الدوري.. لدينا عائلات وأطفال

المصدر: أ ف ب

اعتبر مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو أغلبية اللاعبين خائفين من استئناف مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي بمعاودة النشاط في 8 يونيو، ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية الذي يُعقد اليوم.

وجاء كلام أغويرو في مقابلة مع شبكة "إل شيرينغيتو" الأرجنتينية، وقال: "أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالاً وعائلات".

وأضاف: "يقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا من دون أن تظهر عليهم العوارض، وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك، ربما أعاني هذا المرض ولا أدري".

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 مايو بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الأندية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

وكشف أغويرو أن زملاءه سيكونون "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون إلى العمل.

وأضاف: "آمل بإيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر".

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