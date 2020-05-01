جدة فابريغاس تتغلب على «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب نادي موناكو الفرنسي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، عن تعافي جدته بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ونشر فابريغاس عبر حسابه الشخصي في «تويتر» صورة لجدته وأرفقها بالقول: «جدتي البالغة من العمر 95 عاماً تغلبت على فيروس «كورونا»، جدتي العظيمة هي بطلة خارقة، لكن لم يكن هذا ممكناً دون مساعدة الأطباء والكادر الطبي، الذين يفارقون الحياة في كل لحظة، حتى يتسنى لنا جميعاً أن نكون أفضل».

يذكر أن فيروس «كورونا» المستجد تسبب في إيقاف بطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا، كما تسبب في إلغاء الدوريين الفرنسي والهولندي.

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