نيفيل: استئناف «البريميرليغ» مخاطرة

المصدر: لندن - وكالات

قال غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق: إن استعجال استئناف موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، والذي توقف بسبب فيروس «كورونا»، ربما يعرض حياة اللاعبين للخطر.

وأبلغ نيفيل، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي ثماني مرات، شبكة «سكاي سبورتس التلفزيونية»: «لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي».وأردف الدولي الإنجليزي السابق: «لو نقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية ستقع على عاتقهم (مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي)، وأقول لهم هذه مخاطرة‬‬‬. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت».

وأضاف نيفيل: «لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر.. هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث (لو ألغي الدوري)». وستجتمع أندية الدوري الممتاز اليوم، لمناقشة سبل إنهاء الموسم. وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في بريطانيا.

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