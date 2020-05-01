الكاميروني أونانا يؤكد رحيله عن أياكس

المصدر: أمستردام - أ ف ب

كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس أندية أوروبية عريقة عدة للحصول على خدماته.

وأشارت تقارير إلى رغبة أندية تشلسي وتوتنهام وبرشلونة وباريس سان جرمان بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري أياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.وأمضى أونانا «24 عاماً و15 مباراة دولية»، 5 سنوات في صفوف أياكس وأحرز معه لقب الدوري، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقال أونانا «حان الوقت كي أتقدم إلى الأمام.. لديّ طموحات مهمة».

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