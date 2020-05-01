مانشستر يونايتد يحصل على إذن بتركيب 1500 مقعد آمن

المصدر: لندن - أ ف ب

حصل فريق مانشستر يونايتد على إذن بتركيب 1500 مقعد آمن، لاستخدامها في مدرجات ملعبه «أولد ترافورد» عندما تفتح مجدداً أمام المشجعين بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وتمت الموافقة على استخدام مقاعد مع حواجز بعد تغيير في الأنظمة ودراسة الجدوى التي أجراها النادي.

ومن غير المتوقع أن يُسمح للمشجعين بحضور المباريات لأشهر عدة على الأقل، مع تعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي الفيروس، وحتى في حال عودة المباريات، فمن المرجح أنها ستقام من دون جماهير. ويصر مانشستر يونايتد على تنفيذ المشروع، لضمان أنه سيكون جاهزاً عندما يتاح للمشجعين العودة.

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