الدوريات الأوروبية تسير على خطى بيلاروسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تفكر كبرى الدوريات الأوروبية، بالسير على خطى دوري بيلاروسيا، باستخدام صور شخصية للجماهير في المدرجات، إذا تقرر عودة مباريات كرة القدم بدون جماهير، وهو القرار المتوقع صدوره، بعد السماح بالعودة إلى التدريبات في بعض الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إحدى الصحف، إلى أن شركات البث التلفزيوني، تنظر بجدية في استخدام الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للجماهير، ووضعها في المدرجات أثناء سير المباريات، للحفاظ على اهتمام المشاهد.

وقام نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بتجهيز قصاصات من المشجعين على الورق المقوى، لوضعهم في مدرجات في الإستاد خلال المباريات، ويبدو أن الدوري الإنجليزي، يسير على نفس الطريق، بهدف إبقاء شغف الجماهير بمباريات الكرة، وتواصل ارتباطهم بأنديتهم.

وهناك مقترح إضافي، باستخدام الضجيج الجماهيري المسجل خلال المباريات، مع استخدام الورق المقوى لصور المشجعين، وأوضحت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أنه سبق ووضع ارسنال لوحة جدارية من المشجعين خلف المرمى، عندما كان يعاد تطوير ملعبه عام 1992.

وتحاول الأندية وشركات البث، إيجاد حلول لامتصاص غضب جماهيري متوقع من إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، كما سبق وحدث في مباراة بدوري الأمم التي أقيمت في 2018، وتعادلت فيها كرواتيا سلبياً مع إنجلترا أمام مدرجات خالية، مما أفقد المباراة روحها.

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