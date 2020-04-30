باريس سان جيرمان يحتفل بدرع الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بث نادي باريس سان جيرمان، فيديو احتفالي عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة إعلان رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم، عن تتويجه بدرع الدوري، بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020، والذي أنهاه المسؤولون بسبب تفشي فيروس كورونا.

واللقب هو السابع لباريس سان جيرمان، في آخر 8 مواسم للدوري الفرنسي، بداية من موسم 2021-2013، وحتى الموسم الحالي 2019-2020، ولم يفقد الفريق الدرع سوى مرة واحدة موسم 2016-2017، عندما توج موناكو باللقب.

وكان باريس سان جيرمان يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز