مورينيو: عودة المباريات أمر جيد

رأى المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنحليزي جوزيه مورينيو، أن عودة المباريات، حتى لو خلف الأبواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية للمشجعين المتعطشين لعودة الحماس الى الملاعب.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.
وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنحليزية من ملعب توتنهام الذي تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس "كوفيد-19": أفتقد كرة القدم. لكني أفضل أن أقول إني أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعا نفتقده. كرة القدم هي مجرد جزء من عالمي. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، هذه معركة علينا جميعا أن نخوضها".
ورأى مورينيو أنه في حال اقامة المباريات خلف أبوب موصدة، فإنه سيظل بإمكان اللاعبين تقديم عروض للملايين الذين يشاهدون (عبر التلفزيون) في جميع أنحاء العالم، مضيفا "اذا لعبنا المراحل التسع المتبقية هذا الموسم، سيكون ذلك جيد لنا و لكرة القدم، وللدوري الإنجليزي الممتاز".