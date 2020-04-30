نيوكاسل يغري المدرب الأرجنتيني بوكوتينيو بعرض خيالي

المصدر: متابعة – محمد فضل

تقدم ملاك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الجدد، بعرض مغري وخيالي للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حيث تم وضعه كخيار أول لكي يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

وحسب المعلومات الواردة من شبكة "سكاي سبورتس" فإن الصندوق السعودي العام للإستثمار الذي سيمتلك قريباً غالبية أسهم النادي، يريد أن يكون بوكيتينو قائد المشروع الجديد. وتشير الشبكة إلى أن النادي الإنجليزي يريد دفع راتب كبير لبوكيتينو، يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

وإذا لم تنجح المساعي في التعاقد مع بوكيتينو، فإن هناك خيارات بديلة، مثل الإيطالي ماسيمليانو أليجري، والبرتغالي خورخي جيسوس.

وكان بوكيتينو "48 عاماً" قد أشرف على تدريب إسبانيول، وساوثهامبتون، ولكن التجربة الأبرز مع توتنهام التي إنتهت في هذا الموسم. ويقضي المدرب المُقال من سبيرز يقضي هذه المدة بدون عمل، بعد رحيله عن توتنهام في نوفمبر الماضي واستبداله بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي حالة قبوله العرض الجديد، سيحصل بوتشيتينو على راتب سنوي تصل قيمته 18 مليون جنيه إسترليني بوظيفته الجديدة مع نيوكاسل.

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