مارادونا: أتمنى حماية العالم من كورونا

طلب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا ضرورة حماية العالم من وباء فيروس كورونا المستجد، وأن تسمح باستئناف الحياة الطبيعية.

ويأتي حديث لاعب نابولي الإيطالي، الفائز مع بلاده بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك عد تصويت مسؤولي الاتحاد الوطني على إنهاء الموسم الحالي وتعليق الهبوط، ما أنقذ فريق خيمناسيا الذي تسلم مارادونا إدارته الفنية في سبتمبر الماضي من مغادرة الدرجة الأولى.

وقال مارادونا الأربعاء لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية "اليوم حدث هذا لنا ويقول الكثيرون إنها يد الله من جديد لكنني أطلب من تلك اليد إنهاء هذا الوباء حتى يتمكن الناس من العودة لعيش حياتهم، بصحة جيدة وسعادة".

وأضاف "إنها ليست النهاية التي أردناها، كنا مقتنعين بأننا نستطيع إنقاذ أنفسنا في الملعب".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى إغلاق تام في الأرجنتين بدءا من 20 مارس الماضي، وقد خلف وراءه 207 حالات وفاة، من بين 4114 إصابة مؤكدة، بحسب إحصاءات الأمس. ولفت مارادونا البالغ من العمر 59 عاما، إلى أن الأندية في الأرجنتين تواجه صعوبات مالية منذ سنوات.

وأمل اللاعب المثير للجدل "أن يكون مفهوما أنه علينا مواجهة ما هو مقبل معا، من أجل خير كرة القدم. لا أحد بيننا مثل رامبو الشخصية السينمائية في هذه الحرب، لأنه حتى رامبو يخسر ضد هذا الشيء".