وفاة لاعب برازيلي شهير بسبب طائرة ورقية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

لقي اللاعب البرازيلي الشاب، كايو فيليبي دوس سانتوس سيلفا، لاعب فريق إندبندنتي الأرجنتيني، مصرعه في حادث مأساوي، بعدما تعرضه لماس كهربائي أثناء تحليق طائرته الورقية.

وأعلن نادي إندبندنتي الأرجنتيني، عن خبر وفاة لاعبه الشاب، عن طريق رسالة مقتضبة عبر تويتر جاء فيها: “نشعر بأسف بالغ للإبلاغ عن وفاة لاعبنا كايو فيليبي، ونريد أن نرسل خالص تعازينا لأصدقائه وعائلته”. وتفاعل مشجعو إندبندنتي مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة اللاعب الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم وعلى رأسها الدوري الأرجنتيني، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا لشبكة قنوات TNT Sports: “انتهت جميع المسابقات، وغدًا ستصادق اللجنة التنفيذية على هذا القرار، والذي سيجري عبر مكالمة جماعية”.

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