مورينيو يجمع الخضراوات الطازجة للمحتاجين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، عمال النادي في تجميع وتسليم أولى الشحنات الأسبوعية من الخضراوات الطازجة التي أنتجها مركز التكوين بالنادي إلى مركز توزيع المواد الغذائية بملعب توتنهام، استعداداً لتوزيعها على العائلات المحتاجة إلى مساعدتها في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المدرب البرتغالي في إحدى المبادرات الإنسانية لتقديم يد المساعدة للمحتاجين، إذ قام في وقت سابق بتوصيل المواد الغذائية الأساسية إلى كبار السن، بعدما طلبت منهم الحكومة البريطانية البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالفيروس.

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