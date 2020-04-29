السماح لـ 1500 مشجع بالوقوف في ملعب أولد ترافورد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصل مانشستر يونايتد الإنجليزي على إذن لتخصيص منطقة لوقوف 1500 متفرج في ملعب أولد ترافورد، كإجراء تجريبي في الربع الشمالي الشرقي للاستاد للموسم المقبل 2020-2021.

وأشار موقع "بي بي سي سبورت" إلى أنه إذا أثبتت التجربة نجاحها، فسوف يسعى النادي إلى الحصول على مناطق أخرى في الاستاد، لحل مشكلة كافح النادي طويلاً للتعامل معها، في الملعب الأكبر سعة بإنجلترا بـ 75 ألف متفرج.

وتم حظر الوقوف في ملاعب الدوري الإنجليزي منذ 1994، بعد التوصيات المقدمة في تقرير تايلور في كارثة هيلزبره عام 1989، حيث فقد 96 من مشجعي ليفربول حياتهم، ولكن تم تعديل القانون في السنوات الأخيرة للسماح بتخصيص أماكن صغيرة لكي يقف المتفرجون على أقدامهم.

وفي المواسم الأخيرة، دعا الجماهير إلى السماح لهم بالوقوف مرة أخرى، وتم تطوير مقاعد بعض الملاعب، لتوفير مقاعد يمكن أيضاً تحويلها إلى مناطق وقوف، وفي عام 2018، وحصل فريق وولفز من الدوري الإنجليزي الممتاز على إذن مماثل للجناح الجنوبي في مولينو هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز