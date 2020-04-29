أرتور يؤكد رغبته بالبقاء في برشلونة

المصدر: أ ف ب

أكد البرازيلي أرتور ميلو، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يريد البقاء مع فريقه، نافياً الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال أرتور، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسبانية: "هناك دائماً تكهنات، ولكن بصدق إن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقاً من ذلك، أنا هادئ".

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً: "أشعر بأنني في حالة جيدة جداً هنا، وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا".

وانتقل لاعب منتخب سيليساو إلى برشلونة في عام 2018، قادماً من غريميو، ويستمر عقده مع الفريق الكاتالوني حتى 2024.

وألمحت تقارير صحافية إسبانية في الأيام الأخيرة إلى احتمال رحيل أرتور إلى إيطاليا في عملية تبادل قد تشهد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، كما أفادت التقارير باهتمام يوفنتوس بطل "سيري أ" في المواسم الثمانية الأخيرة بالبرازيلي.

واعتبر أرتور أن "الاهتمام المفترض الذي تبديه الأندية الكبيرة هو دائماً شرف وإشارة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) سنوات عديدة مقبلة".

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