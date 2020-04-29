السيدة العجوز تطلب يد امبابي

دخل نادي يوفنتوس الملقب بـ " السيدة العجوز" في صراع من أجل الحصول علي خدمات اللاعب الفرنسي كيليان امبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح التعاقد مع مبابي اولوية قصوي ل فابيو باراتيتسي مدير التعاقدات بـ " السيدة العجوز" لانه الانسب لقيادة الفريق خلفا لكريستيانو رونالدو الذي سيكمل عامه 36 العام المقبل

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال المدريد قام بالاتصال بإمبابي وأخذ رأيه في الانضمام للفريق الملكي الاسباني بعد انتهاء التعاقد مع باريس سان جيرمان صيف 2022 .

كما دخل نادي ليفربول الانجليزي الصراع ليضم اللاعب وأجري يورجن كلوب المدير الفني للفريق بوالد مبابي وحاول إقناعه بضمه في الصيف المقبل.