وفاة مايكل روبنسون مهاجم ليفربول السابق

توفي الإيرلندي مايكل روبنسون، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، اليوم التلاتاء، عن عمر يناهز 61 سنة بإسبانيا، بعد صراع مع مرض السرطان.
وسبق لمايكل روبنسون، أن نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنه يحاول التعايش مع معاناته ضد السرطان، قائلا: “لن أسير وحدي مطلقا، أسمعكم كما لو كنت في آنفيلد، أشكركم من كل قلبي وكل دعمي لكم في فترة الانغلاق المنزلي”.
ونشر أحد المكلفين بصفحته الرسمية في "تويتر": “ببالغ الأسف، نبلغكم بوفاة مايكل، سيترك لنا فراغا كبيرا، لكن أيضا العديد من الذكريات التي لا تنسى، نشكركم على جعل هذا الرجل سعيدا للغاية، لأنه لم يسر لوحده مطلقا، شكرا لكم”.
يذكر أن، اللاعب الإيرلندي مايكل روبنسون، تألق في العديد من الأندية الكبرى، من بينها نادي مانشستر سيتي وليفربول، وحمل قميص المنتخب الإيرلندي.