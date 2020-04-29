إيلينا ديكوفيتش تتحول إلى حلاق خاص لنجم التنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نشر الصربي نوفاك ديوكوفيتش عبر حسابه الرسمي على انستغرام، فيديو بعدما قامت زوجته إيلينا بحلاقة شعر رأسه، معلقا : "ليس سيئا جدا."

فعلى ما يبدو، تحوّلت إيلينا إلى حلاقه الخاص، نتيجة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا على الجميع خلال هذه الفترة.

واستعان العديد من نجوم الرياضة بزوجاتهم لحلاقة الشعر الذي زاد طوله أكثر من المعتاد بسبب تواجدهم لفترة طويلة في الحجر الصحي، ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في وقت سابق، مقطع فيديو تظهر فيه زوجته جورجينا

وهي تقوم بحلاقة شعره أثناء تواجده في الحجر الصحي في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز