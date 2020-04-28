لاعبو توتنهام يعودون إلى التدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح توتنهام، أحدث نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يفتح أبوابه للاعبين اليوم، كجزء من خطة لإنهاء الموسم الحالي، بعدما تم إيقاف الدوري منذ 13 مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسط توقعات متزايدة بإمكانية إنهاء الموسم خلال أشهر الصيف المقبل.

ويذكر أن استئناف مباريات الدوري الإنجليزي في 8 يونيو المقبل، من بين الأفكار التي سيتم مناقشتها عندما يلتقي أصحاب المصلحة الرئيسيون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، في اجتماع خاص لدراسة مصير الموسم الجاري.

ويتطلب استئناف الدوري تدريباً كاملاً يبدأ في 18 مايو المقبل، ولذا بدأت أندية الدوري الإنجليزي، توتنهام وارسنال وويست هام وبرايتون، في السماح للاعبين باستخدام في العمل حتى ذلك التاريخ، من خلال منح اللاعبين خيار استخدام ملاعبهم التدريبية، ومرافق الجلسات الفردية بالأندية.

وقال بيان توتنهام، ونشره موقع "سبورت 24": "لن يسمح لأكثر من لاعب واحد في الملعب في أي وقت بممارسة التمارين على أرض الملعب، مع عدد محدود فقط من اللاعبين يأتون إلى مركز التدريب كل يوم، ويسافر كل لاعب بشكل مستقل، ويصل إلى المنشآت وهو يرتدي ملابس التدريب بالفعل، قبل أن يعود إلى المنزل فور نهاية المران".

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