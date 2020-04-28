25 مايو آخر موعد لتحديد مصير الدوريات الأوروبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحادات الوطنية بالقارة، مهلة حتى يوم 25 مايو المقبل، لتحديد المصير النهائي لدوريات الأوروبية للموسم الحالي، إما بالإكمال أو بالإلغاء.

وأوضح أن على الاتحادات الوطنية التي ستقرر عدم إكمال الموسم، اختيار الأندية للتأهل إلى أوروبا، وسيكون للاتحاد الأوروبي، تقييم الفرق المختارة، ورفض أي فريق إذا لزم الأمر.

وفي الوقت الذي تم فيه تعليق كرة القدم في جميع البلدان الأوروبية، باستثناء روسيا البيضاء، بسبب تفشي فيروس كورونا، عزز الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع خططه لاستئناف الموسم فيما يسمى "مشروع إعادة التشغيل".

وافتتحت أندية ارسنال وتوتنهام وبرايتون وويست هام، ملاعبها أمام لاعبيها للتدريب بشكل فردي، على أمل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 8 يونيو والانتهاء منه في نهاية يوليو المقبلين، ليتناسب مع خطط المنافسة الأوروبية، وهو الأمر الذي يتطلب قبلها التدريب كاملاً بداية من 18 مايو القادم.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدرجة الأولى الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، لمناقشة خيارات إعادة التشغيل، وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إنه كان على اتصال مع الأندية بشأن استئناف الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن.

فيما قال نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، بوبي بارنز: "تأكدنا من نوايا الجميع بأنه لن يكون هناك استئناف ما لم يتم توفير ضمانات السلامة للاعبين، والمبدأ الأساسي لجميع الأطراف، هو صحة وسلامة جميع المشاركين داخل وخارج الميدان، وبالطبع الجمهور".

فيما حظرت الحكومة الفرنسية اليوم، جميع الأحداث الرياضية، حتى بدون مشاهدين لغاية سبتمبر المقبل، مما يشير إلى نهاية الموسم، وتم التخلي عن الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بدون ترقية أو هبوط ولا أبطال، بينما أجلت الأندية البلجيكية أمس، التصويت على تأكيد إلغاء الدوري حتى الموسم المقبل.

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