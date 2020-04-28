يد المشاغب

المصدر: إعداد - خالد المهيري

هي من المباريات المثيرة للجدل في تاريخ بطولات كأس العالم، لما لها من دلالات سياسية قوية، إذ للمرة الأولى يلتقي الفريقان عقب «حرب الفوكلاند» والتي دارت رحاها بين البلدين العام 1982، وانتصرت فيها بريطانيا على الأرجنتين، مما جعل النجم الأرجنتيني الأسطوري مارادونا وأصدقاءه يدخلون اللقاء على أمل هزيمة الإنجليز على الساحة الكروية.

وجاءت الحادثة المثيرة للجدل حتى يومنا هذا، عندما سجل المشاغب مارادونا في الدقيقة 55 الهدف الأول لبلاده بيده في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون وسط اعتراضات إنجليزية لم يلقِ الحكم التونسي علي بن ناصر لها بالاً محتسباً الهدف.

بعدها بثلاث دقائق عاد مارادونا ليسجل أحد أروع الأهداف في التاريخ بعدما تجاوز 7 لاعبين من المنتخب الإنجليزي والحارس بيتر شيلتون، ليودع الكرة الشباك، معلناً تأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي المونديال، على الرغم من تقليص انجلترا للنتيجة بواسطة غاري لينيكر في الدقيقية 81.

وفي عام 2000 تم اختيار هدف مارادونا الثاني في مرمى المنتخب الإنجليزي، كهدف القرن من قبل المتابعين والمصوتين في موقع الفيفا.

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