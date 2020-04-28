سيميوني الأسطورة .. 11 عاماً في عشق اتلتيكو مدريد

المصدر: متابعة – محمد فضل

احتفل الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد الإسباني بعيد ميلاد المدرب الإسطورة الارجنتيني ديجو سيميوني الـ 50 عاماً قضى منها 11 عاماً كلاعباً ومدرباً وعاشقاً للنادي .

ويعتبر سيميوني هو المدرب الانجح في تاريخ أتلتيكو مدريد والذي استطاع أن يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في عديد المرات وأقلق مضاجع جماهير البرنابيو والكامب نو .

وقبيل ان يتولى سيميوني زمام الأمور ، كان أتلتيكو مدريد في المركز العاشر في الليغا وكان قد خرج للتو من كأس الملك على يد احد فرق الدرجة الثالثة، وبعدها فاز المدرب الأرجنتيني بسبة ألقاب مع أتلتيكو وقاد الفريق في 467 مباراة حقق الانتصار في 280 مباراة وسجل معه الفريق 773 هدف مقابل 344 هدفا سكنت مرماه و لا زال لديه عقد يمتد حتى يونيو 2022 وأمامه عمل كبير لإكمال مشروع أتلتيكو مدريد الناجح ،

كما نجح سيميوني في الاستفادة من جواهر أتلتيكو مدريد وحقق لقب الليغا بجانب لقب الدوري الأوروبي مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة بجانب التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي مرتين، ما دفع أتلتيكو لمنح المدرب راتباً يصل إلى 35.9 مليون جنية أسترليني في الموسم أكثر من أي مدرب آخر.

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