أوباميانج آرسنال .. معروض للبيع

وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية، أن آرسنال يسعى لبيع أوباميانج خلال الصيف المقبل مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بدلا من خسارته الموسم المقبل، دون مقابل.

وينتهي عقد بيير أومبايانج مع نادي آرسنال في صيف عام 2021، ويمكنه التوقيع لأي ناد، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.