أوباميانج آرسنال .. معروض للبيع

عرض نادي آرسنال الإنجليزي مهاجمه الغابوني بيير أوباميانج، للبيع، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وكانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى تجمد مفاوضات التجديد بين آرسنال وأباميانج، بسبب مبالغة اللاعب في طلباته المادية، بالإضافة إلى رغبته في اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو أمر صعب بالنسبة لـ آرسنال الذي يتواجد في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي
وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية، أن آرسنال يسعى لبيع أوباميانج خلال الصيف المقبل مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بدلا من خسارته الموسم المقبل، دون مقابل.
وينتهي عقد بيير أومبايانج مع نادي آرسنال في صيف عام 2021، ويمكنه التوقيع لأي ناد، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وشارك أوباميانج مع آرسنال في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفا، وصنع هدف وحيد.