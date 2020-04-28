رونالدو يؤجل العودة إلى إيطاليا

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو أجل موعد عودته إلى إيطاليا، بعد الإعلان في وقت سابق عن سفره اليوم الثلاثاء إلى مدينة تورينو، تمهيدا لعودة تدريبات يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو سيبقي في جزيرة ماديرا البرتغالية، لأيام قليلة أخرى قبل عودته إلى إيطاليا مرة أخرى.

وعقب وصوله إلى إيطاليا سيعزل رونالدو نفسه في المنزل في حجر منزلي لمدة أسبوعين كإجراء وقائي للتأكد من خلوه من الفيروس. وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن مؤخراً أن الأندية يمكنها العودة واستئناف تدريباتها 18 مايو المقبل، استعداداً لعودة المنافسات الرسمية من جديد في يونيو. وطالب فريق يوفنتوس على إثر ذلك لاعبيه الأجانب بالعودة إلى إيطاليا، تمهيدا لعودة تدريبات "البيانكونيري" مرة أخرى، لكن يبقى موقف المهاجم غونزالو إيغوايين غامضا مع تفضيله البقاء في الأرجنتين لرعاية والدته المريضة. وكان رونالدو نجم يوفنتوس الحالي قد نشر صوره له مساء أمس صورة له عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الإحتماعي وهو يجري بعض التمرينات البدنية من منزله في ماديرا بالبرتغال ، مطالبا جماهيره ومتابعيه مواصل التدريب من المنزل.

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