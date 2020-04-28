التدريبات الجماعية بإيطاليا 18 مايو

المصدر: (روما - أ ف ب)

قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه، كما أعلن جيوسيبي كونتي رئيس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أنه اعتبارا من الرابع من مايو، «سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة». ولم يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة «اي جي أي»، فإن اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد، حيث تعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا.

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