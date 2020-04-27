الصفقات التبادلية وسيلة برشلونة لتجاوز أزمة كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخطط برشلونة، للاستفادة من لاعبيه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ، والفرنسي عثمان ديمبيلي، لتحقيق أكبر فائدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، من خلال مبادلاتهما ضمن صفقات التعاقد مع لاعبين آخرين.

ويرى برشلونة أن مبادلة اللاعبين أفضل، في ظل القيمة المالية العالية للتعاقد مع اللاعبين، إذ تم التعاقد مع كوتينيو، في صفقة قياسية عندما انتقل من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، بينما تم التعاقد مع ديمبيلي، مقابل 124.5 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الثنائي من بين اللاعبين الذين يرغب عمالقة كتالونيا، في التجارة بعقديهما مع أندية أخرى في جميع أنحاء أوروبا، مقابل الصفقة المناسبة عند فتح نافذة الانتقالات.

ويقال أن برشلونة من بين مجموعة من فرق دوري أبطال أوروبا، الذين يتطلعون إلى مبادلة الصفقات بدلاً من شراء اللاعبين للتقليل من رسوم الانتقال، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية حالياً، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار تقرير "ديلي تلغراف" أيضاً، أن برشلونة مهتم بلاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، وأنه سيكون على استعداد للتنازل مع آرثر ميلو نتيجة لذلك، على الرغم من تصميم لاعب الوسط البرازيلي، على نجاح انتقاله إلى كامب نو.

وبحسب ما ورد يرغب الجانب الإسباني في تبديل الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، بالظهير الأيسر لمانشستر سيتي جواو كانسيلو، وإتاحة الفرصة أمام إيفان راكيتيتش، للعودة إلى إشبيلية، مع رغبة توتنهام في الحصول على خدمات اللاعبين الكرواتيين.

ولاعب الوسط كوتينيو، والمعار حالياً إلى بايرن ميونيخ، لم يفعل ما يكفي في الدوري الألماني لإقناع قادة النادي بالإبقاء عليه، وأشارت التقارير إلى أن كوتينيو كان قريباً جداً من الموافقة على الانتقال إلى تشيلسي، ويبدو أن اهتمام مدرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بصانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافرتز، يمكن أن يفسد الانتقال.

فيما زعمت تقارير في إسبانيا في وقت سابق من الشهر أيضاً، أن مانشستر يونايتد وأرسنال، كانا يفكران في الانتقال إلى ديمبيلي، لكنهما كانا قلقين بشأن مشاكل الإصابة، وتأتي هذه التقارير بعد أن أثار مرشح برشلونة الرئاسي فيكتور فونت، اخيراً مخاوف بشأن الإفلاس الاقتصادي والانحلال الأخلاقي، في ظل المجلس الحالي، لكن النادي لا يزال لديه خطط طموحة لفترة الانتقال التالية.

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