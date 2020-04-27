هدية غريبة من تسيتسيباس إلى كيرغيوس في عيد ميلاده

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تلقى لاعب التنس الأسترالي كيرغيوس هدية غريبة بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين من صديقه لاعب التنس اليوناني تسيتسيباس ستيفانوس الذي قام بالكشف عن رقم هاتفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تلقى اللاعب الأسترالي العديد من المكالمات.

منذ بداية تطبيق الحجر الصحي، اعتاد ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رقم 6 في العالم على كتابة رسائل غريبة على الورق المقوى ونشرها على حسابه على انستغرام ، الذي يتابعه أكثر من 860.000 شخص.

وعاد لاعب التنس اليوناني في بداية الأسبوع، برسالة مفاجئة إلى حد ما، جاء فيها: "اتصل بي" ، متبوعًة برقم هاتف ...، بسرعة، أدرك متابعوه النكتة، في الواقع الرقم هو لصديقه نيك كيرغيوس الذي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

ومن الواضح أن مزحة تسيتسيباس كان لها تأثير قوي، ووجد اللاعب الأسترالي نفسه محاطا بمكالمات مجهولة، لدرجة أنه لم يعد قادرا على الاستماع إلى الموسيقى على هاتفه المحمول.

ورد كيرغيوس على تسيتسيباس بابتسامة ورسالة مليئة بالفكاهة:" انت أحمق حقيقي، توقفوا جميعا عن الاتصال بي".

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