نيفيل: تشيلسي مهدد بالغياب عن استثمارات الصيف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنبأ المدرب الإنجليزي غاري نيفيل، بأن عدم وجود اتفاقية لخفض الأجور بين لاعبي تشيلسي والنادي، سيمنعهم من القيام باستثمارات كبيرة في سوق الانتقالات، وأضاف أن هناك فائدة واحدة من ذلك، وهي تمهيد الطريق أمام ظهور المزيد من النجوم المحلية في ستامفورد بريدج.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد، قد وافق بشكل خاص على قبول تخفيض الراتب بنسبة 10%، بعد أن طلب النادي في البداية منهم تخفيض كبير بنسبة 30%، ثم عاد النادي وأكد في بيان صادر أول من أمس السبت، أن اللاعبين سيحصلون على أجورهم كاملة، وأكدت تقارير صحفية أن البيان صدر، بسبب ضغوط من اللاعبين.

ويعتقد نيفيل، أن عدم القدرة على الوصول إلى اتفاقية بتخفيض الأجور، سيعيق قدرة تشيلسي على القيام بأعمال تجارية في فترة الانتقالات المقبلة، وأكد أن هذا لا يجب اعتباره أمراً سيئاً تماماً.

وأوضح في برنامج "سكاي سبورتس نيوز فوتبول": "شاهدنا في الأيام القليلة الماضية، أن تشيلسي لم يتمكن من التفاوض بنجاح بشأن تخفيضات الأجور أو التأجيل مع لاعبيه، وهذا يتسبب في استثمارات أقل للنادي في سوق الانتقالات المقبلة".

وأضاف: "إذا كان اللاعبون قبلوا تخفيضات الأجور والتأجيلات، لكان هناك المزيد للاستثمار في الصيف، وهذا يعني أن اللاعبين الشباب في الأكاديميات الذين يطرقون على باب الفريق الأول، سيكون لديهم فرصة أكبر، وهذا هو الخير من الشيء الرهيب الذي يحدث في الوقت الراهن".

وكان لاعبون أمثال ماسون ماونت وتامي أبراهام، قد اغتنموا فرصهم ليثبتوا أنفسهم في فريق تشيلسي الأول هذا الموسم، بعد أن اضطر النادي إلى اللجوء إلى خريجي أكاديميتهم وسط حظر النقل الصيف الماضي، فيما يخطط النادي لضم اللاعب المغربي حكيم زياشي من اياكس، في الصيف، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

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