رونالدينيو يعترف بان دخوله السجن كان ضربة قاسية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف البرازيلي رونالدينيو، اليوم الاثنين، إن سجنه ثم وضعه في الإقامة الجبرية في الباراغواي لاستخدامه جواز سفر مزوّر كان "ضربة قاسية جدا" له وذلك في مقابلة مع صحيفة "إيه بي سي" الباراغواينية، بأن ما عاناه كان "ضربة قاسية للغاية، لم أتصور أبدا أنني سأجد نفسي في مثل هذا الوضع".

وأضاف رونالدينيو في أول تصريح علني له منذ اعتقاله في أوائل مارس الماضي مع شقيقه روبرتو دي أسيس موريرا بعد ساعات من وصولهما إلى أسونسيون "وجدت نفسي محاصرا تماما على حين غفلة، عندما علمت أن جوازي السفر غير صالحين.

وأصبح رونالدينيو وشقيقه متهمين بدخول الباراغواي وبحوزتهما جوازا سفر مزوران.

وبعد نحو شهر قضاه خلف القضبان، انتقل حامل الكرة الذهبية عام 2005 وشقيقه، في السابع من أبريل إلى فندق بالماغورا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيّد مطلع القرن العشرين في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، بعد دفع كفالة مالية مقدرة بحوالي 1.6 مليون دولار أميركي.

وأعرب النجم البرازيلي عن أمله استعادة حريته "في أقرب وقت ممكن" بعد تعاونه الكامل مع تحقيقات الشرطة في الباراغواي.

وقال "لقد جئنا للمشاركة في إطلاق كازينو على الإنترنت ومن أجل نشر كتاب سيرتي الذاتية مع الشركة المسؤولة عن الحقوق التسويقية في الباراغواي". لافتا إلى أنه كان من المقرر أصلا عودته إلى بلاده في السابع من مارس بمناسبة عيد ميلاد ابنه.

وتابع رونالدينيو، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين في 21 مارس، "أول شيء سأفعله بمجرد مغادرتي الباراغواي هو الذهاب وتقبيل أمي ثم معالجة ما خلفه هذا الوضع".

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