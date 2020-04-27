بالفيديو.. رونالدو يواصل تدريباته المنزلية بجدية كبيرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فيديو جديد له وهو يواصل بتدريباته في منزله بجدية كبيرة، استعدادا لعودة محتملة للنشاط الكروي في الأسابيع المقبلة.

وظهر كريستيانو في مقطع فيديو نشره على حساباته الشخصية في إنستغرام وتويتر وهو يقوم بالتدريبات البدنية باستخدام الدراجة الهوائية، معلقًا :" تمرين الصباح مع جلسة ركوب الدراجة، هذه العجلات مشتعلة" بعدما كان نشر صورة قبل ذلك أثناء تدريبات لياقة بالمنزل نالت إعجاب أكثر من 8 ملايين متابع.

ويتواجد رونالدو في جزيرة ماديرا التي يقضي بها فترة الحجر الصحي منذ 3 مارس الماضي بعد تعليق مباريات الدوري الايطالي بسبب الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

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