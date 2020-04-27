دورتموند يحذر من ضياع أضواء البوندسليغا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حذر هانز يواكيم واتزكي الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، من أن الدوري الألماني البوندسليغا سيفقد أضواءه وسمعته القوية المعروفة عنه، إذا لم يعد إلى الحياة في الأشهر المقبلة، بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الرياضة العالمية، وأجبر كرة القدم على التأجيل أو الإلغاء في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل.

واضطر مسؤولي الدوري الألماني، إلى إيقاف المباريات في الشهر الماضي، لكن هناك آمال الآن حسب ما أشارت إليه صحيفة "الديلي ميل"، في أن تلعب المباريات خلف أبواب مغلقة في 9 من مايو المقبل، مع السماح بحد أقصى 322 شخصاً بالدخول إلى الملاعب وحولها في وقت واحد.

ووفقا لما ذكره واتزكي، فإن العودة السريعة للدوري الألماني، وفي ظل ظروف خاضعة للرقابة، يمكن أن تنقذ الكرة الألمانية من السقوط، وقال واتزكي لقناة "سكاي تي في": "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة، فإن كل الدوري الألماني سيخسر، ثم لن يكون هناك دوري بالطريقة التي نعرفه بها".

وأوضح: "بالطبع، يقول الكثير من المشجعين، أنه ليس لديهم الرغبة في إقامة المباريات بدون جمهور، ولا يقتنعون بمشاهدتها على شاشة التلفزيون، لكن الأمر يتعلق بإنقاذ كرة القدم، ونحن نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى العمل، ولا نريد أي معاملة خاصة، ولا نريد أن نكون في وضع غير آمن أيضاً".

وأضاف: "يمكن أن تلعب كرة القدم دوراً ذا صلة في المجتمع، ولكن هذا ليس السؤال، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب أن يقول أحدهم إن كرة القدم لها معاملة خاصة، ولا نريد أن نبدأ بمكانة خاصة، ولكن لا يمكنك أيضاً مقارنة كرة القدم بالرياضات الأخرى الأكثر شعبية".

يذكر أن، دورتموند كان في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، قبل أن يضرب فيروس كورونا الرياضة العالمية، ويسبقهم بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق 4 نقاط.

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