لقاء السحاب في دانة الدنيا

المصدر: إعداد - خالد المهيري

كانت الجماهير في دولة الإمارات والعالم، على موعد مع التاريخ، إذ استضافت مدينة دبي، اللقاء العالمي الذي جمع نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يزور الإمارات للمرة الأولى، ونادي إسي ميلان الإيطالي، على لقب النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية للتحدي لكرة القدم، والتي نظمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، و«طيران الإمارات»، والتي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتتحول بالفعل إلى قمة رياضية تاريخية على كافة المستويات.

ولقد كنت من المحظوظين القلائل، الذين سنحت لهم فرصة تغطية هذه المباراة التاريخية، في أول سنة لي مع «البيان»، والذي أسميته بأسبوع «العذاب»، بسبب المغامرات التي خضتها، ابتداء من المؤتمرات الصحافية لكلا الفريقين، وصولاً إلى افتتاح مقهى «ريال مدريد»، وحضور حفل جوائز «جلوب سوكر» في فندق «أتلانتس النخلة»، وانتهاء بيوم المباراة.

وللمرة الأولى في حياتي، شاهدت ما يقارب الـ 40 آلف متفرج من كل أنحاء العالم، تجمع في الملعب لتشجيع الفريقين، في منظر قليلاً ما نراه في المباريات المحلية في الدولة.

في ذلك اليوم، حقق «إسي ميلان» مفاجأة من العيار الثقيل، بتغلبه على ريال مدريد، الذي كان آنذاك متوجاً بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بنتيجة (4 -2).

ولكن نهاية المطاف، تبقى مباراة تاريخية، ما زال الجميع يتذكرها بكل تفاصيلها وأحداثها القوية والمثيرة.

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