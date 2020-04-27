ًأرسنال يعود للتدريب بعد توقف 47 يوماً

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

عاد فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الاثنين، إلى تدريباته بعد 47 يوماً من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث وصل اللاعبين بشكل منفرد وبسيارتهم الخاصة إلى ملعب التدريب، ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية.

واستقر الجهاز الفني للارسنال، على البدء اليوم، بتدريب عدداً من لاعبي الفريق بشكل منفصل، وكل لاعب بكرته الخاصة، وأشار موقع صحيفة "الديلي ميل"، إلى من بين المجموعة الأولى المختارة للتدريب، اللاعبين ديفيد لويز وألكسندر لاكازيت وهيكتور بيليرين، من بين نجوم ارسنال الذين شاركوا في التدريب.

وتم التقاط صور للاعبين لدى وصولهم بسيارتهما الخاصة، ليبدأوا التدريب على أرض الملعب للمرة الأولى، بعد مرور 7 أسابيع من التدريب في المنزل، تنفيذاً لإجراء الحجر المنزلي، وتجنباً للقاء الجماهير خارج المنزل، ومواجهة طلبات المعجبين بصور تذكارية أو توقيعات شخصية.

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