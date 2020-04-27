مكالمة ميسي قد تحول مسار لاوتارو للكامب نو

المصدر: متابعة – محمد فضل

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تلقي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان مكالمة من ليونيل ميسي خلال شهر مارس الماضي، وتحدثا خلالها عن بعض الأمور العائلية وهو الأمر الذي جعل مهاجم انتر أكثر تحمساً لارتداء شعار البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف التقرير، أن ليونيل ميسي حريص على الاتصال بلاوتارو مرة واحدة في الشهر منذ أن تعرف عليه مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2019، وأصبح حلم الأخير باللعب بجوار البرغوث بشكل دائم.

وأكدت آس على أن مكالمة ميسي والرغبة باللعب بجواره ليست السبب الوحيد وراء ضغط لاوتارو للانتقال إلى برشلونة، فهناك عامل آخر يتلخص في اندهاشه بملعب الكامب نو عندما تواجه الإنتر وبرشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ،

فمنذ تلك اللحظة أبدى المهاجم الأرجنتيني إعجابه بالنادي الكاتالوني، علماً انه سجل هدف في تلك المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويعد اللاعب هدفاً محتملاً لبرشلونة الأول في سوق الانتقالات لتدعيم الخط الأمامي، فهناك شبه إجماع على أنه المهاجم الأفضل لخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن، كما أن اللاعب يحلم هو الآخر بالانتقال إلى ملعب الكامب نو، رغم أنه ما زال ملتزماً بالصمت أمام وسائل الإعلام في وقت راجت فيه اخبار عن دخول المان سيتي في صفقة انتقال اللاعب الارجنتيني الى ملعب الاتحاد .

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