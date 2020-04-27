كلوب: أرنولد أفضل صفقاتي مع الريدز

المصدر: البيان الرياضي

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن أفضل صفقة أبرمها منذ توليه الإدارة الفنية لـ"الريدز"، هي قرار تصعيد الظهير الأيمن رينت ألكسندر أرنولد إلى الفريق الأول

وأردف كلوب: "حين أتى إلينا أرنولد من فريق الشباب لم يكن جاهزاً بدنياً، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب شاب، ولكن عندما رأينا مستواه فيما يتعلق بمهارات كرة القدم قررنا على الفوز أن يبقى معنا.

وأكمل المدرب الألماني: "كان علينا العمل على لياقته البدنية، ومن ثم اتخذ خطوات قليلة من تلقاء نفسه. لقد كان أمرا رائعا ولطيفا".

وأبرم ليفربول العديد من الصفقات القوية منذ تولي كلوب تدريب الفريق في موسم 2015، حيث ضم المصري محمد صلاح، والبرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرغيل فان دايك من ساوثهامبتون.

يذكر أن، ليفربول، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

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