نيمار عازف بيانو في زمن كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يستمر البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إقامته في البرازيل قبل أيام قليلة من الاستئناف المتوقع لتدريبات الأندية الفرنسية خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

ويقضي نيمار فترة الحجر الصحي في البرازيل بين التدريبات البدنية في قصره بجنوب ريو دي جانيرو وممارسة هواياته المفضلة مثل الغناء والعزف، حيث نشر فيديو على "انستغرام ستوري" وهو يعزف على البيانو في مقطع من أغنية للملحن والمغني الأمريكي جون ليجند، مرتدياً قميص فريق لوس انجلوس ليكرز لكرة السلة،

كما ظهر في فيديو آخر وهو يعزف في مقطع من اغنية للفنان البرازيلي ماغرينهو.

وغادر نيمار إلى بلاده عقب تعليق مباريات الدوري الفرنسي بسبب جائحة فيروس كورونا ويحرص على تجهيز نفسه بتدريبات بدنية تحت إشراف أخصائي الأحمال ريكاردو روزا، ورفقة صديقه لوكاس ليما لاعب وسط بالميراس.

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