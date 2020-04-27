مقترح بعودة النشاط الرياضي في نيويورك بدون جمهور

المصدر: أ ف ب

تطرق حاكم ولاية نيويورك الاحد الى امكانية السماح لاستئناف الاحداث الرياضية من جديد لكن خلف ابواب موصدة من اجل تحاشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اندرو كوومو خلال مؤتمره الصحافي اليومي "نريد السماح للرياضة بالعودة الى نشاطها من اجل ان يتسنى للناس متابعة هذه الاحداث على الشاشة الصغيرة".

وتساءل "اي رياضة يمكن ان تعمل من دون جمهور؟ ما هي الرياضات التي يمكن من الناحية الاقتصادية ان تقام من دون اللجوء الى بيع الاماكن في مدرجات ملاعبها او داخل قاعاتها".

وتوقفت الحركة الرياضية تماما في الولايات المتحدة منذ منتصف مارس باستثناء القلة النادرة منها.

وسمح على بسيل المثال الى منظمة المصارعة الدولية للترفيه "دبليو دبليو إي" المنظمة الاساسية لمباريات المصارعة في معاودة نشاطها في فلوريدا.

كما لا تزال مضامير الخيول في فلوريدا تقوم بتنظيم السباقات من دون جمهور.

بيد ان ايا من الرياضات الاساسية في الولايات المتحدة لم تعاود نشاطها لا سيما دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، والدوري الاميركي لكرة القدم.

واضاف كوومو "هذا ليس من اختصاصي، فانا لست على دراية بالبيانات المالية".

وتابع متوجها الى المسؤولين الرياضيين في بلاده "تقدموا ببعض الافكار، ابحثوا عن حل. اذا كان اللاعبون سيحققون ارباحا اكبر من خلال اللعب، ويعزز مالكو الاندية من ايراداتهم، فلم لا؟ اود رؤية ذلك".

وبحسب استاذ الاقتصاد في الرياضة في معهد سميث في ماساتشوسيتس اندرو زيمباليست، فان كل دوري اميركي يحصل على 40 في المئة من ايراداته من خلال بيع التذاكر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز