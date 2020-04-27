«البوندسليغا» من دون كمامات

المصدر: (برلين - وكالات)

أبدى هوبرتوس هيل وزير العمل الألماني، رفضه لمقترح بارتداء اللاعبين الكمامات بشكل إجباري، ضمن الإجراءات الاحترازية المقترحة، للإسراع باستئناف مباريات الدوري الألماني «البوندسليغا». ووفقاً لمجلة «دير شبيغل»، فإن وزارة العمل الألمانية، كانت تدرس إجبار اللاعبين على ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من فيروس «كورونا» ، لكن هيل رفض هذا المقترح.

وقال : «لا أعتقد أن المباريات بالكمامات أمر يمكن تصوره». جاء ذلك عقب تقارير، أشارت إلى أن الاتحاد الألماني، يخطط لإجبار اللاعبين على ارتداء الكمامات أثناء خوضهم لمباريات «البوندسليغا»، بحيث يتم استبدالها بأخرى جديدة كل 15 دقيقة.

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