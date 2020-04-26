43.5 مليون دولار تنقل زياش إلى تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد حكيم زياش لاعب أياكس، أنه ليس لديه شك في إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا الحالية، بعد اتفاق الناديين على قيمة الصفقة وقدرها 43.5 مليون دولار، على أن يكون انتقال صانع الألعاب المغربي في الأول من يوليو المقبل.

وقال زياش لموقع "توك سبورت": "بعد أن وقعت عقد انتقالي إلى تشيلسي، لم أفكر في الأمر مرة أخرى، ومن الجيد أن أحظى ببعض الوضوح، ولا أحد يعرف بالضبط ما الذي سيحدث لسوق الانتقالات المقبلة، لأني واثق أن الأندية ستكون متلهفة أكثر لجذب اللاعبين مقابل رسوم انتقال كبيرة".

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