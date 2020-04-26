كورونا يحول بطل رولان غاروس للتنس إلى عامل في سوبر ماركت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بينما يدرس عالم التنس، كيفية مساعدة لاعبي التنس بأكبر قدر من الصعوبة، فإن اللاعب كيفين كراويتز، الفائز بزوجي رولان غاروس مع زميله أندرياس ميس عام 2019، اضطر إلى اللجوء للعمل في عدة أماكن مقابل 450 يورو، انتظاراً لعودة نشاط التنس المتوقف، بسبب فيروس كورونا.

وتحدث كراويتز لموقع "ميديا سات سبورت"، عن طبيعة عمله المؤقت، قائلاً: "أعمل في سوبر ماركت، وأضع البضائع على الرفوف مع صديق، وأرى ما إذا كانت أقسام النقانق والجبن ممتلئة، وأرتب الصناديق الفارغة،

وفي الأسبوع الماضي، قمت بدور رجل الأمن أمام المدخل، ورش العربات بالمطهر".

ومن الواضح، أن كراويتز لا يزال لاعباً محترفاً، ولا يعمل بدوام كامل، كما يتعين عليه التدريب بأمل العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، وقال: "بصفتي محترفاً، ويمكنني حالياً التدريب ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع،

وكبديل للتحرك، واشتريت أحذية تزلج أستخدمها للتنقل تجنباً لنفقات المواصلات".

وبعد سرد قصة كراويتز، تبدو فكرة نجوم التنس مثل نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر، لتشكيل صندوق تضامن لمساعدة اللاعبين المحتاجين، جيدة وضرورية في هذا الوقت لحماية الكثير من لاعبي التنس.

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