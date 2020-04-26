وزير الصحة الاسباني يعتبر استئناف النشاط قبل الصيف غير حكيم

المصدر: أ ف ب

اعتبر وزير الصحة الاسباني سلفادور ايلا الأحد أن الوعد باستئناف النشاط في دوري كرة القدم المحلي قبل الصيف سيكون "غير حكيم".

وقال ايلا في مؤتمره الصحافي اليومي حول تطور فيروس كورونا المستجد "لا أستطيع ان أقول لكم في الوقت الحالي ما اذا كانت كرة القدم الاحترافية ستعاود نشاطها قبل الصيف. هذا الموقف سيكون غير حكيم من قبلي".

وأبدى الوزير حذره من مخططات رابطة الدوري التي ترغب في اخضاع جميع اللاعبين لفحوص قبل معاودة التدريبات ثم المنافسات المتوقفة منذ 12 مارس.

وقال "يجب ان توضع فحوص الكشف بتصرف المناطق بغض النظر عن الفئة" التي ستخصص لها، وذلك بحسب القوانين المتبعة من قبل وزارة الصحة.

ويتعين على اللاعبين وقبل العودة إلى الملاعب الخضوع لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19" على أن تستمر الفحوص خلال فترة الاستعداد.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بـ"كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 23 ألف شخص فيها.

وفرضت السلطات إجراءات حجر صحي حتى التاسع من مايو على الأقل من أجل مكافحة تفشي الوباء.

وكان الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري قد توصلا إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة اعتباراً من الرابع من مايو شرط نيل موافقة السلطات الصحية.

وقال بيان صادر عن المجلس ان "المجلس الأعلى للرياضة ورابطة الدوري والاتحاد الاسباني توصلت إلى اتفاق بعودة التدريبات في صفوف الأندية المحترفة على الرغم من أن هذا القرار لا يزال مرتبطاً بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، علما بأن المنافسات توقفت بعد المرحلة 27 من أصل 38.



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